Roma, Pinto è a Milano: incontro con l’agente di Pastore

Il GM è attivo nel piazzamento degli esuberi prima della chiusura del mercato

La Roma è molto attiva nel mercato in uscita, in vista della chiusura del 31 agosto. Tiago Pinto è a Milano per cercare di piazzare gli esuberi e proprio oggi ha incontrato l'agente di Javier Pastore, per cercare un accordo, come riporta Tuttomercatoweb. L'argentino chiede una buonuscita per lasciare la Capitale e rescindere il contratto in essere da 4.5 milioni di euro a stagione. L'ex Paris Saint-Germain non è mai stato preso in considerazione da José Mourinho, come da lui stesso ricordato in una recente intervista: "Il club non mi ha permesso di allenarmi con Mou per dimostrargli che sono ancora importante. Vorrei liberarli del mio ingaggio, ma non ho niente di concreto".