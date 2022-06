Roma, piede sull’acceleratore per Celik e Frattesi

Partiamo dal turco: la distanza tra i giallorossi e il Lille , il club di appartenenza del terzino destro, è di appena un milione. La Roma offre 7 milioni più bonus ed è pronta a mettere in ballo anche dei diritti sulla futura rivendita, i francesi vogliono almeno 8 milioni. In giornata o, al massimo, nei prossimi giorni la trattativa potrebbe arrivare a una fumata bianca, per dare un sorriso a José Mourinho .

E il 4 luglio a Trigoria potrebbe non esserci ancora, invece, il centrocampista del Sassuolo, ma si continua a lavorare per riportarlo a casa. I neroverdi hanno abbassato le pretese: sono 27 i milioni che servono per strappare Frattesi ad Alessio Dionisi, ma vogliono anche Edoardo Bove come contropartita, con il no assoluto da parte dello Special One a perdere il giovanissimo giallorosso. Anche oggi ci sarà un incontro in attesa di un annuncio che attende soprattutto lo stesso calciatore.