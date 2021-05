Roma, piace Saint-Maximin. Dall’Inghilterra: Mourinho lo ha chiesto a Pinto

L'esterno del Newcastle sarebbe tra i primi obiettivi di Mourinho per la prossima stagione. I costi elevati restano però un ostacolo alla buona riuscita della trattativa.

José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto il calciatore Allan Saint-Maximin per costruire l’attacco della Roma che verrà. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Northern Echo. L'esterno francese, classe 1997, è in forza al Newcastle, dove viene impiegato anche come seconda punta, e ha finora totalizzato in stagione 23 presenze, 3 reti e 5 assist. Il suo profilo era stato accostato ai giallorossi già un paio di anni fa, quando Saint-Maximin faceva i suoi esordi con la maglia del Lille. L’interesse è ora riemerso con forza, secondo le precise volontà dello Special One. L’affare, tuttavia, non si presenta dei più semplici: il Newcastle, forte di un contratto che lega il giocatore fino al 2026, difficilmente lo lascerà partire per meno di 40 milioni. La cifra corrisponde a circa la metà del budget ipotizzato per il calciomercato estivo della Roma, che dovrà comunque risolvere diverse situazioni di esubero prima di potersi impegnare in trattative di questa portata.