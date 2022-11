Roma, piace Ndicka ma la Premier non molla: Tottenham e Newcastle restano interessate

Evan Ndicka è uno dei nomi principali in orbita Roma per quanto riguarda la difesa. Il centrale dell'Eintracht è in scadenza a giugno 2023, uno status che piace ovviamente ai giallorossi ma non solo. Si è parlato di Inter, Milan e Juve ma anche di club inglesi: secondo il 'Daily Express', infatti, la concorrenza è altissima e anche Tottenham e Newcastle sono interessate al francese. A gennaio servirebbe pagare il cartellino e la Roma non ha disponibilità economica elevatissime, ma anche ingaggiarlo a zero sarà complicato.