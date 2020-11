Roma, piace Mazraoui dell’Ajax: è un’idea per la fascia destra

La Roma deve tappare il buco a destra. Perché è vero che ci sono numericamente tre giocatori (Karsdorp, Bruno Peres e Santon), ma nessuno di loro ha dato mai garanzie di affidabilità per un ruolo da titolare. Per questo dal calciomercato torna di moda il nome di Mazraoui, terzino destro classe 1997.

Piace da tempo, ma come riporta “La Gazzetta dello Sport” è ancora sui taccuini giallorossi anche in vista del mercato di gennaio. All’Ajax anche in questa stagione ha giocato praticamente sempre: 7 presenze in Eredivise e sempre da titolare, ha saltato solamente l’incredibile vittoria 13-0 contro il Venlo nella quale era in panchina. Anche in Champions League tre partite su tre da titolare. La Roma lo segue, anche per il suo contratto in scadenza 2022 rinnovato a marzo 2019.