Roma, piace Maksimovic del Getafe. Dalla Spagna: “Contatti con l’entourage”

Sul centrocampista serbo anche il Benfica, ma gli spagnoli non vogliono fare sconti

In Spagna sono sicuri: la Roma sta pensando a Nemanja Maksimovic del Getafe per rinforzare il suo centrocampo in questa sessione di mercato. Serbo classe 1995, in questa stagione agli ordini di Bordalas ha segnato un gol ma è stato praticamente sempre titolare. Come riporta Marca, i giallorossi avrebbero preso contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità dell'operazione, senza per il momento contattare la dirigenza del Getafe. Il club spagnolo sembra disposto a cederlo solo per circa 15 milioni di euro visto che il 30% dell'incasso andrebbe al Valencia. Su di lui anche il Benfica, che però come la Roma non vorrebbe sborsare una cifra così importante.