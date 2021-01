Roma, piace l’israeliano Abada. Ma la Dinamo Kiev è in pole per il suo acquisto

Interesse della Roma per Liel Abada, esterno offensivo di nazionalità israeliana classe 2001, attualmente in forza al Maccabi Petah Tikva. Il giocatore, in questa stagione, ha totalizzato 4 gol e 3 assist in 13 partite, diventando, nonostante la giovane età, uno dei punti fermi del club neopromosso nella Ligat ha’Al, la massima serie israeliana. Su Abada, che a settembre ha esordito con la Nazionale Under 21, c’è però anche la Dinamo Kiev: come riporta “TuttoMercatoWeb”, il club ucraino avrebbe offerto 5 milioni per assicurarsi le prestazioni del calciatore.