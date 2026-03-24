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forzaroma calciomercato as roma Roma, piace il 2007 Alajbegovic. Somiglia a Yildiz e piace pure al Napoli

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Roma, piace il 2007 Alajbegovic. Somiglia a Yildiz e piace pure al Napoli

Roma, piace il 2007 Alajbegovic. Somiglia a Yildiz e piace pure al Napoli - immagine 1
Il talentino sarà riacquistato dal Bayer Leverkusen che può già pregustare la possibile esplosione di questo nuovo talento
Redazione

Napoli e Roma sulle tracce del nuovo Yildiz. Kerim Alajbegovic (classe 2007) - come scrive Nicolò Schira su 'Il Giornale' - somiglia parecchio al turco della Juve: per questo il Leverkusen attiverà l'opzione di recompra (8 milioni) dal Salisburgo. L'esterno offensivo bosniaco, in procinto di affidarsi all’agente Ramadani, piace tantissimo al ds azzurro Manna che lo segue da tempo, ma pure i capitolini gli hanno messo gli occhi addosso.

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