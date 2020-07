Roma, piace Godfrey del Norwich: sul difensore anche il Milan

La Roma cerca un difensore per la prossima stagione. Cetin, Jesus e Fazio, infatti, sono in uscita e non c’è certezza che il club possa riuscire a trattenere Smalling. Per questo la società sta studiando diversi profili e, come riporta calciomercato.it, Ben Godfrey, centrale del Norwich, è finito nel mirino di Milan e Roma per il futuro. Per ora solo sondaggi preliminari tra le parti in attesa di capire come finirà la stagione del club inglese. Il calciatore viene valutato 28 milioni di euro e per il momento i contatti sarebbero partiti solo tramite un intermediario.