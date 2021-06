Roma, piace De La Cruz del River Plate: ha il contratto in scadenza nel 2022

Il trequartista uruguaiano ricopre diversi ruoli. Il club chiede 15 milioni, troppi per i giallorossi

La Roma è interessata a Nicolás De La Cruz. Il trequartista uruguaiano, classe '97, dal 2017 in forza al River Plate - quest'anno per lui 11 presenze, 1 gol e 3 assist in Copa de la Liga -, è capace di giocare sia da centrale che da offensivo e potrebbe rappresentare una duttile risorsa per la rosa, soprattutto in caso di partenza di giocatori come Diawara e Pastore. Il contratto di De La Cruz - riporta Marca - scade a dicembre 2022: la Roma potrebbe sfruttare l'imminente scadenza per convincere il club argentino ad abbassare il prezzo. Finora ai potenziali acquirenti il River Plate ha chiesto 15 milioni. Decisamente troppi per la Roma, che per una scommessa non ha intenzione di spingersi così tanto.