Roma, piace Amuzu: è un esterno d’attacco dell’Anderlecht

C’è un giocatore in Belgio che piace a tante big d’Europa: è Francis Amuzu, esterno classe 1999 dell’Anderlecht. Tra queste, riportano i media locali, ci sarebbe anche la Roma. Sul classe 1999 l’interesse anche di Bayer...

C'è un giocatore in Belgio che piace a tante big d'Europa: è Francis Amuzu, esterno classe 1999 dell'Anderlecht. Tra queste, riportano i media locali, ci sarebbe anche la Roma. Sul classe 1999 l'interesse anche di Bayer Leverkusen e Inter oltre a Mainz e Fenerbahce. Il club belga lo valuta circa 6-7 milioni di euro: in stagione 2 gol e 5 assist in 33 partite oltre che alcune partite nella nazionale U21. Prima di pensare a qualsiasi acquisto, però, Tiago Pinto e la società dovranno scegliere l'allenatore per la prossima stagione. E con lui costruire anche le mosse di mercato.