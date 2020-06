Roma, Petrachi pensa al futuro: preso Podgoreanu dal Maccabi

Il calciomercato della Roma punta anche sui colpi in ottica futura. Negli ultimi anni la società giallorossa molto spesso ha pescato giovani talenti in giro per il mondo e l’Europa. L’ultimo è Suf Podgoreanu, attaccante in forza al Maccabi Haifa, squadra israeliana. Come riporta Alfredo Pedullà su Twitter, i giallorossi hanno preso il giovane calciatore nato nel 2002 e pagheranno un indennizzo al suo club di appartenenza. Diciotto anni compiuti a gennaio, Podgoreanu fa parte delle giovanili del Maccabi e delle selezioni Under 18 dell’Israele. Verosimilmente, il giovane attaccante verrà aggregato alla Primavera di Alberto De Rossi.