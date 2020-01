Mercato, Petagna allontana il trasferimento: “Voglio salvare la Spal. A giugno vedremo”

Andrea Petagna rimanda il trasferimento. Quantomeno per la sessione di gennaio. E’ stato lo stesso centravanti a parlare riguardo la sua situazione, intercettato dai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti a Spal-Verona, partita fondamentale per gli estensi in ottica salvezza. Queste le parole dell’attaccante di Semplici: “Sono contento qua e voglio chiudere la stagione con la Spal, andare in doppia cifra e cercare di salvare la squadra. A giugno vedremo“. Nelle scorse settimane si era parlato insistentemente di Petagna come vice Dzeko, un affare che si sarebbe potuto concretizzare addirittura nel mercato invernale. Salgono invece adesso le quotazioni di Kalinic, soprattutto alla luce delle parole dei giorni scorsi sia di Petrachi sia di Fonseca, che hanno affermato di puntare fortemente sull’apporto del croato per la seconda parte di stagione.