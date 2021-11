Roma, per Zakaria c’è la fila: Barcellona, Inter e i due Manchester

Per lo svizzero aumenta la concorrenza e molte altre big europee hanno preso informazioni

Per Denis Zakaria aumenta vertiginosamente la concorrenza. Lo svizzero piace da tempo alla Roma, Pinto si è già mosso ma la situazione contrattuale (scadenza 2022) rende intricata la faccenda e ovviamente in tantissimi si sono informati sul centrocampista del Borussia M'Gladbach. Come riporta 'Sportitalia', oltre ai giallorossi e la Juventus, su Zakaria anche il Barcellona ha preso informazioni. In Serie A anche con l'Inter ci sarebbero stati contatti e pure la Premier ha acceso i radar con i sondaggi di Arsenal, Manchester United e Manchester City.