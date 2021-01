Roma, per Zaccagni proposto Juan Jesus: si tratta col Verona

Pinto sbarcherà nella prossime ore, ma il mercato è già iniziato. E una delle esigenze di Fonseca è quella di un trequartista che possa far tirare il fiato a Pedro o Mkhitaryan. Una strada porta a Mattia Zaccagni, fantasista dell’Hellas Verona esploso in questa stagione. Come riporta “L’Arena”, il prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro: il club giallorosso – che nonostante il 3-0 a tavolino ha comunque mantenuto buoni rapporti col club veronese – potrebbe richiedere una formula dilazionata come già successo in estate con Rrhamani (Napoli) e Amrabat (Fiorentina).

La Roma ha chiesto all’Hellas di considerare di inserire Juan Jesus, dal cui ingaggio i giallorossi vorrebbero liberarsi. In estate già Mert Cetin è passato da Trigoria al Verona. Sul giocatore azzurro però c’è l’interesse anche della Lazio.