Roma, per l’attacco si riapre la pista Scamacca: contatti col giocatore

L'estate si avvicina e la Roma dovrà necessariamente rinforzare la rosa soprattutto nel reparto offensivo. In attacco - come riporta Tuttomercatoweb - uno dei profili monitorati continua a essere quello di Gianluca Scamacca, nome che in realtà non è mai scomparso dai radar di Trigoria. Il centravanti classe '99 può lasciare l'Atalanta a un anno dalla scadenza (giugno 2027) e ritrovare Gasperini nella città dove è nato e cresciuto. Molto dipenderà comunque dalla volontà di Palladino e da quella del club nerazzurro che non vorrebbe cederlo a meno di 30 milioni di euro. In caso di cessione di Dovbyk la Roma potrebbe affondare il colpo, anche se l'ingaggio rimane un ostacolo: l'attaccante percepisce 3,2 milioni di euro netti a stagione.