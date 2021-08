Roma, per l’attacco anche Seferovic. In Portogallo va in prima pagina – FOTO

La valutazione del Benfica è di circa 25 milioni

Per il dopo-Dzeko c'è anche Haris Seferovic . Ne sono sicuri in Portogallo , dove l'attaccante del Benfica è finito sulla prima pagina di Record: "Mourinho gli apre le porte" il titolo del quotidiano sportivo. Nelle scorse ore era già stata raccontata l'indiscrezione di un tentativo dell'agente di Ramadani di offrirlo a Tiago Pinto vista l'imminente partenza di Edin Dzeko.

Il giocatore - raccontano in Portogallo - piace sia a José Mourinho che al general manager proprio ex Benfica Tiago Pinto. La valutazione del classe '92, che ha giocato gli Europei con la Svizzera insieme a Xhaka, è di circa 25 milioni. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e nell'ultima stagione ha segnato 22 partite in 31 partite nel campionato portoghese.