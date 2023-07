Roma, per Ibanez offerte al ribasso e il no agli arabi. E il mercato ne risente

Non è bastata (finora) la chiamata in nazionale brasiliana e la buona finale disputata a Budapest (rigore a parte). Roger Ibanez continua a non trovare offerte all'altezza delle richieste della Roma che dai 30-35 milioni di giugno ora si è leggermente abbassata. Il difensore resta l'ago della bilancia per la seconda fase di un mercato che necessita di un entrata per provare ad alzare l'asticella anche in termini di acquisti di cartellini. L'iniziale interesse di Tottenham e Atletico Madrid è scemato nel corso dei mesi convincendo Pinto a cedere altri elementi per far quadrare il bilancio. Era arrivato anche un sondaggio dall' Arabia Saudita che Ibanez però non ha voluto nemmeno approfondire.

All'orizzonte, però, sembra affacciarsi una nuova opportunità. Il Fulham, infatti, ha mollato Igor della Fiorentina e sembra intenzionata a formulare una prima offerta per Ibanez che tuttavia non sarà superiore ai 20 milioni. Decisamente meno di quanto incasserà per esempio il Torino dal Crystal Palace per Schuurs e di quello che spera di ricavare la Roma che senza offerte adeguate potrebbe anche tenere Ibanez in un pacchetto difensivo che a quel punto avrebbe un doppione per ogni ruolo. Manca ancora tanto, ma intanto Pinto deve fare i conti con la voglia di Mourinho di avere i rinforzi quanto prima. In caso di cessione di Ibanez, infatti, la Roma avrebbe la forza per aumentare il pressing su giocatori non necessariamente in prestito: da Sabitzer a De Paul passando per Morata.