Roma, ufficiale il rinnovo di Pellegrini: “È quello che ho sempre voluto”

Il numero 7 giallorosso si lega alla maglia del suo cuore per almeno altri cinque anni

Redazione

Finalmente è ufficiale. Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2026. Il capitano giallorosso si legherà a questi colori ancora per tanto tempo e il nuovo accordo scadrà quando avrà appena compiuto 30 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sul proprio sito ufficiale. Una telenovela che si è conclusa con il lieto fine per la Roma e Pellegrini, senza clausola rescissoria e con un ingaggio adeguato anche all'importanza del giocatore in campo e fuori, ovvero 4 milioni più bonus. Contenti i tifosi, ma anche José Mourinho che ha chiesto pubblicamente il suo rinnovo in queste settimane.

Ecco il comunicato:"L’AS Roma è lieta di annunciare che Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026". Nella nota anche le parole del capitano giallorosso: “È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città. Non potrei provare un’emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.

Poi le parole anche del gm Tiago Pinto:“Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lorenzo: per questo motivo ritengo la giornata di oggi davvero molto significativa. Lorenzo incarna alla perfezione le caratteristiche principali del progetto sportivo della società: non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche ma anche perché, da romano e romanista, cresciuto nel nostro settore giovanile, ha un legame identitario con il Club che lo rende un pilastro della Roma. Non può esistere un progetto sportivo senza una forte identità”.