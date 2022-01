Roma, pazza idea: offerto Luiz Felipe a parametro zero

Il rinnovo del brasiliano coi biancocelesti è complicato. La Roma ci pensa e lui non avrebbe problemi

Quarantuno anni. Tanto è passato dall’ultimo scambio diretto di un giocatore dalla Lazio alla Roma (Perrone nel 1981) mentre l’ultimo passaggio del Tevere è avvenuto la scorsa estate con Pedro. Ora la storia potrebbe ripetersi. Negli ultimi giorni, infatti, sarebbe sbocciato l’interesse a Trigoria per Luiz Felipe secondo quanto riporta Calciomercato.com. Il difensore brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e le trattativa per il rinnovo vivono un momento complicato nonostante le parole di Sarri (“Noi vogliamo tenerlo qui”). Il giocatore, assistito da Castagna, chiede un quadriennale da 2,5 milioni. Lotito replica con un triennale da 2,1. Insomma: la distanza c’è. La Roma la colmerebbe senza problemi in estate considerato che otterrebbe un 24enne a parametro zero in un reparto che vede tante incertezze. Un’idea nata quasi per caso ma che potrebbe portare a una trattativa sorprendente considerato appunto la rarità dei passaggi di maglia tra Lazio e Roma. Luiz Felipe non avrebbe grandi problemi, anzi potrebbe così restare nella capitale dove la sua famiglia si trova molto bene.