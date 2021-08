Roma, Pastore vola a Milano: pronte buonuscita e offerta di un nuovo club

Il centrocampista ha richiesto una buonuscita di 4 milioni per rescindere l’accordo con i giallorossi

JavierPastore è volato a Milano. Come appreso da Forzaroma.info, il Flaco ha raggiunto la città meneghina per sbloccare personalmente la situazione relativa al suo contratto con la Roma e per ascoltare l’offerta di un club ancora top secret pronto a ingaggiarlo. Il centrocampista ha richiesto una buonuscita di 4 milioni per rescindere l’accordo con i giallorossi che prevede ancora due anni di contratto per un totale di circa 8 milioni (scadenza 2023). Il gm Tiago Pinto, invece, ha offerto una buonuscita a zero regalando sostanzialmente il cartellino al calciatore. Le parti stanno trattando a Milano, per il Flaco c’è l’agente Simonian che tra qualche ora si confronterà direttamente con il giocatore. In serata la trattativa dovrebbe sbloccarsi in un senso o in un altro: il futuro dell’argentino sembra essere sempre più lontano dalla Capitale.