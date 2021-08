Roma, Pastore vicino alla risoluzione: si tratta la buonuscita

L’avventura di Javier Pastore con la Roma potrebbe presto per giungere al capolinea. L’agente dell’argentino Marcelo Simonian è a Milano e ha incontrato il gm giallorosso Pinto. Come appreso da Forzaroma.info, le parti stanno...

L'avventura di Javier Pastore con la Roma potrebbe presto per giungere al capolinea. L'agente dell'argentino Marcelo Simonian è a Milano e ha incontrato il gm giallorosso Pinto. Come appreso da Forzaroma.info, le parti stanno trattando per trovare un accordo che prevede una ricca buonuscita per l'ex Paris Saint-Germain, fissata sui 4 milioni di euro (un anno di contratto). Il giocatore chiuderebbe così la sua esperienza con la Roma dopo appena 37 presenze e 4 reti dal momento del suo arrivo nell'estate 2018. L'argentino è finito ai margini del progetto giallorosso dall'arrivo di Mourinho e in più di un'occasione ha manifestato la volontà di andar via. Per adesso l’accordo ancora non c’è perché la Roma vorrebbe la rescissione semplice (anche accettando una minusvalenza), mentre Pastore chiede un incentivo all’esodo. Ma si continua a trattare e non c’è chiusura netta, da nessuna delle due parti.