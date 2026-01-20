Un summit per il secondo step di mercato. E a Trigoria Gasperini, Ryan Friedkin e Massara hanno parlato soprattutto della sinistra. Non di politica, ed è anche meglio così. Ma della fascia che necessita di un esterno basso e soprattutto di un esterno alto. Per il primo ruolo le attenzioni sono tutte concentrate su Niccolò Fortini che ha già fatto sapere di non voler rinnovare con la Fiorentina. Il club viola ha aperto la porta e sta abbassando le pretese iniziali. La Roma, che ha provato a inserire anche El Shaarawy nell'affare, andrà oltre gli 11 milioni stanziati inizialmente per l'esterno 19enne. Giorni, forse ore decisive per Fortini. Nel frattempo la Fiorentina ha trovato il sostituto in Sikou Niakaté del Braga, che può giocare sia da centrale che da terzino.
Roma, passi avanti per Fortini. E in attacco torna di moda Ezzalzouli
Capitolo esterno alto. Qui le ambizioni sono alte, ma la Roma potrà muoversi solo con la formula del prestito con diritto di riscatto magari condizionato alla Champions. I nomi cerchiati in rosso sono quelli di Godts dell'Ajax e Tel del Tottenham, ma tra i profili più che graditi c'è anche quello di Abde Ezzalzouli. Il marocchino, con cittadinanza spagnola, era stato seguito anche in estate ed è appena tornato dalla Coppa d'Africa dove ha parlato di Roma con El Aynaoui. Ha lo stesso procuratore di Angelino che potrebbe proprio tornare in Spagna. Il Betis chiede non meno di 25 milioni (al netto del possibile inserimento di Angelino) considerato che il 20% andrebbe nelle casse del Barcellona da dove è arrivato due anni fa per 7,5 milioni. Non facile. Sarebbe facile invece chiudere per Schjelderup del Benfica così come per Dominguez del Bologna, due piste ritenute di riserva al momento.
