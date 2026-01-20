Roma, passi avanti per Fortini. E in attacco torna di moda Ezzalzouli

Un summit per il secondo step di mercato. E a Trigoria Gasperini, Ryan Friedkin e Massara hanno parlato soprattutto della sinistra. Non di politica, ed è anche meglio così. Ma della fascia che necessita di un esterno basso e soprattutto di un esterno alto. Per il primo ruolo le attenzioni sono tutte concentrate su Niccolò Fortini che ha già fatto sapere di non voler rinnovare con la Fiorentina. Il club viola ha aperto la porta e sta abbassando le pretese iniziali. La Roma, che ha provato a inserire anche El Shaarawy nell'affare, andrà oltre gli 11 milioni stanziati inizialmente per l'esterno 19enne. Giorni, forse ore decisive per Fortini. Nel frattempo la Fiorentina ha trovato il sostituto in Sikou Niakaté del Braga, che può giocare sia da centrale che da terzino.