Roma, parla Xhaka: “L’Arsenal sa cosa voglio fare”

Il centrocampista svizzero fa intendere che i gunners hanno ben chiaro il suo desiderio di approdare nella capitale

Dal ritiro della sua nazionale ha parlato l'obiettivo di mercato della Roma, Granit Xhaka. Fra i tanti temi affrontati, soprattutto legati alla nazionale e all'Europeo, anche quello legato al mercato. A precisa domanda sul suo futuro Xhaka ha così risposto: "L'Arsenal sa cosa voglio fare". Un messaggio chiaro alla società londinese per agevolare la trattativa che vedrebbe il centrocampista svizzero approdare alla corte di José Mourinho. Tiago Pinto è al lavoro per accontentare il nuovo allenatore portoghese che avrebbe individuato proprio in Xhaka il tassello mancante per il centrocampo della Roma. I giallorossi non sembrano voler aumentare l'ultima offerta presentata all'Arsenal da 15 milioni di euro, con i Gunners che continuano a chiederne 5 in più. Xhaka dal canto suo, durante gli allenamenti svolti nella capitale, avrebbe rivelato a più di un tifoso la sua prossima destinazione.