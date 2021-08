Roma, parla l’agente di Diawara: “Mai rifiutata nessuna destinazione”

L'agente del centrocampista fa il punto della situazione del suo assistito

Manca poco alla fine del mercato e sono diversi i nomi, sia in entrata che in uscita, per la Roma. Fra questi c'è quello di Amadou Diawara, sempre più lontano dalla Capitale. Il suo agente, Daniele Piraino, ha parlato della sua situazione a Tuttomercatoweb: "Amadou è un giocatore che riscuote interessi e apprezzamenti, da tempo. Però ci teniamo a sottolineare che non ha rifiutato alcuna destinazione. Ripeto, piace ma non ci sono trattative o offerte concrete, dunque cosa dovrebbe rifiutare?"