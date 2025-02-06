Ieri sera i giallorossi hanno perso 3-1 in casa del Milan e sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Sicuramente non una grande serata, ma proprio con la prestazione di ieri Leandro Paredes ha raggiunto l'obiettivo minimo delle presenze per far scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione (fino a giugno 2026). Meccanismo molto simile a quello del contratto di Dybala, anche se al centrocampista manca ancora un requisito fondamentale: la qualificazione in Europa (e non basterà nemmeno la Conference League). Inoltre, secondo quanto scrive il quotidiano argentino TyC Sports, un mese fa Paredes avrebbe messo in stand-by la proposta del club giallorosso che gli aveva offerto un rinnovo.