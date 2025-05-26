Leandro Paredes ha chiuso la stagione di Serie A con due gol consecutivi, segnati contro il Milan e contro il Torino che sono valsi l'accesso in Europa League. Al termine della partita coi granata, sui social il centrocampista argentino ha mandato un messaggio di fine stagione, parlando anche del proprio futuro che almeno per la prossima stagione non dovrebbe essere al Boca. "Chiudiamo l'anno con una vittoria! Si conclude una stagione difficile, strana ma cercando di raggiungere il nostro obiettivo fino alla fine! Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto per tutta la stagione". Questo il messaggio di Paredes, fresco di rinnovo annuale, sui social. Quindi, ha proseguito dichiarando la propria permanenza in giallorosso: "Ci vediamo l'anno prossimo! Forza Roma sempre". Classe 1994, nelle sue due avventure con la maglia della Roma Paredes ha giocato in totale 135 partite, segnando 13 gol e servendo 11 assist. In questa stagione è risultato comunque decisivo nonostante il periodo negativo con Juric e le voci sul Boca.