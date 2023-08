Roma-Paredes, c’è l’accordo: contratto di 2 anni. Ora l’offerta al PSG

Nel caso della partenza di Matic, la Roma sta già pensando ad un suo sostituto. L'ipotesi principale ricade su Paredes, attualmente al Psg. La trattativa con il giocatore era già in fase avanzata, ma secondo quanto riportato da TycSport sarebbe da poco arrivata l'intesa con il giocatore. L'accordo con il centrocampista è di un contratto di due anni con la possibilità di estenderlo a tre. Adesso si cerca soltanto l'accordo con il club parigino che così come per Sanches non ha ancora dato il via libera alla cessione. Le prossime ore saranno fondamentali per scoprire il futuro dei giocatori. Entrambi non sono comunque stati convocati da Luis Enrique per l'esordio in Ligue 1: questo li rende ai margini del progetto della squadra parigina.