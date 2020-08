Roma, Paratici lontano: il ds vuole restare alla Juventus

Fabio Paratici si allontana dalla Roma. Il ds della Juventus, accostato ai giallorossi con insistenza nelle scorse settimane, non sarebbe intenzionato a trasferirsi nella capitale. Come riporta Tuttosport, l’uomo del mercato bianconero ha come obiettivo la permanenza a Torino, anche per il rapporto solido con Andrea Agnelli. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e dopo la chiusura di questo mercato le parti si siederanno al tavolo per trattare il rinnovo. Nei giorni scorsi ha incontrato Fienga, ma i motivi sono legati agli affari tra i club e non a un suo eventuale futuro a Trigoria.