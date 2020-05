Roma ottimista per Pedro e Vertonghen: Chelsea e Tottenham preparano gli addii

La Roma prepara due colpi a parametro zero: Pedro e Vertonghen sono i due grandi obiettivi del mercato dalla Premier League, e come riporta il “Daily Express” in Inghilterra ormai Chelsea e Tottenham sono rassegnate nel perderli. Il primo è il sogno per l’attacco: ha esperienza, ha segnato tantissimo in carriera e ha vinto tutto. Caratteristiche che farebbero comodo a Fonseca, che l’ha richiesto espressamente. L’altro profilo è quello del centrale belga, che rappresenta il piano B in caso di mancata conferma di Chris Smalling. L’inglese ha più volte dichiarato la sua volontà di restare in giallorosso ancora un altro anno, ma i problemi di bilancio rendono faticosa l’operazione. Ecco perché dall’Inghilterra raccontano di una Roma ottimista per chiudere entrambe le operazioni a parametro zero di Pedro e Vertonghen.