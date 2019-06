Roma, ore di riflessione per Kolarov ma ora può restare

Aleksandar Kolarov sembrava uno dei tanti senatori destinati a salutare Trigoria in estate. Almeno fino a pochi giorni fa, visto che nelle ultime ore il terzino serbo è orientato a restare alla Roma, nonostante l’arrivo di Spinazzola. L’offerta del Fenerbahce c’era e il pressing continua, ma ora il classe ’85 sta pensando seriamente di continuare la sua esperienza in giallorosso. Come riporta gazzetta.it, infatti, Kolarov sta trascorrendo le vacanze in Sardegna e sta regalando sorrisi e rassicurazioni ai tifosi romanisti sulla sua permanenza. Il rapporto con i sostenitori giallorossi sembra si sia ricomposto, anche se l’allontanamento di Daniele De Rossi ha pesato moltissimo nei pensieri del giocatore serbo che stava riflettendo sul possibile addio. Ora, però, la Roma non vorrebbe cedere Kolarov e Kolarov si sarebbe deciso a non andare via. In ogni la scelta definitiva non c’è ancora stata, ma il terzino – in scadenza 2020 – si è impegnato a rendere noto il suo futuro entro poche settimane.