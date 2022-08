Roma, ora manca solo il difensore. E c’è Diallo in pole. Ma senza fretta

Anche in questo caso verranno prese in considerazione solo operazioni vantaggiose, e quindi a costa vicino allo zero almeno per il primo anno. Un possibile colpo last-minute, su cui si lavorerà senza eccessiva frenesia. Nelle ultime settimane sul tablet erano finiti i nomi di Bailly (ora al Marsiglia), Zagadou e Natan. Col passare delle ore è risalito il nome di Diallo che il Psg ha necessità di cedere anche a titolo temporaneo e con parziale pagamento dello stipendio. Il difensore però preferirebbe la Premier con West Ham e Leicester interessate. Da capire se l’interesse andrà fino in fondo. Scartato Lindelof, piace Kiwior ma finora non ci sono stati passi ufficiali. E, come nel caso di Camara, occhio alle sorprese che potrebbero emergere anche l’ultimo giorno di mercato.