Ranieri: "FFP? Ci sono due mercati in cui stringere i denti, ma sono fiducioso"

Si può scaldare nuovamente la pista per il ritorno in Italia di Federico Chiesa, che in questa stagione ha giocato pochissimo al Liverpool, tormentato dagli infortuni. Come riporta l'edizione svizzera di 'Sky Sport', tra le opzioni per l'esterno azzurro ci sarebbe anche la Roma in virtà della grande stima da parte del tecnico Gasperini. L'agente lo ha offerto a Milan e Napoli, che però non lo considerano una priorità ma solamente una potenziale occasione di mercato a fine sessione. I Reds chiedono circa 15 milioni per lasciarlo partire, senza prendere in considerazione prestiti neanche onerosi o con obbligo di riscatto.