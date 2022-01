Roma, Olsen firma per l’Aston Villa: in prestito fino a giugno

L'ex portiere giallorosso rientrerà in estate per discutere del suo futuro. Nel frattempo c'è la Premier League

Dopo le visite mediche terminate nella mattinata odierna, l'ex portiere della Roma Robin Olsen firmerà per l'AstonVilla. Come riporta Sky Sport lo svedese è pronto a legarsi con la squadra di Premier League fino alla fine della stagione. Dopo i prestiti al Cagliari, Everton e Sheffield, il numero uno della Svezia proverà a riconquistare il massimo campionato inglese. Rientrerà a Roma a giugno per discutere di nuovo del suo futuro.