Roma, occhio alla difesa: si riapre il discorso con Senesi

Dybala è arrivato, Wijnaldum potrebbe seguirlo ma il mercato della Roma ormai regala sorprese giornaliere. Si è riaperta, infatti, la pista Senesi. E non solo per gli errori difensivi di ieri contro lo Sporting Lisbona. Gli agenti del difensore argentino qualche giorno fa sono sbarcati nella capitale per capire se era ancora vivo l’interesse giallorosso. Pinto ha risposto positivamente ma il Feyenoord deve abbassare le pretese da 16 milioni visto anche il contratto in scadenza 2023 (con opzione di rinnovo). Ad usufruire di un eventuale passaggio del difensore alla Roma anche il San Lorenzo che ricaverebbe una parte di bonus futuri. Proprio i media argentini hanno rilanciato in queste ore la notizia. Senesi gradisce il trasferimento. Ma la Roma non si spingerà oltre i 10 milioni.