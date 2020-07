Roma, occhi su Pessina: su di lui anche il Milan

Non solo il gol di tacco all’Olimpico contro la Roma. La stagione di Matteo Pessina ha dimostrato che il centrocampista del Verona è pronto per il grande salto in una big. Come riporta Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su di lui, ma la concorrenza per prenderlo nella prossima finestra di mercato sarà ampia. Molti indizi portano al Milan, che tre estati fa lo ha sacrificato negli affari con l’Atalanta per l’acquisto di Kessie e Conti. Al momento della cessione il Milan ha ottenuto dai Percassi un diritto del 50 per cento sulla rivendita. Quindi adesso lo pagherebbe la metà. Nelle possibilità del centrocampista anche quella di tornare all’Atalanta, ma con Gasperini partirebbe indietro nelle gerarchie.