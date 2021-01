Roma: occhi su Nunziatini, il talento del Livorno pazzo di Totti

C’è anche la Roma su Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003 del Livorno che, nonostante la giovane età, in questa stagione è stato promosso in prima squadra dal tecnico Dal Canto. Novanta i minuti disputati in campionato, tutti contro l’Olbia, mentre nello scorso luglio ha avuto modo di esordire in Serie B, sempre con il club amaranto. Sul giocatore, come riporta “Calciomercato.com”, c’è anche la Fiorentina. Dando un’occhiata al profilo Instagram di Nunziatini, però, si evince una certa passione per Francesco Totti: sul suo account social sono infatti diverse le sue foto con la maglia giallorossa numero 10. Una di queste riporta la didascalia: “La Roma non si discute, si ama“.