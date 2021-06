Roma, obiettivo Kostic: contatti in corso. Si chiude per Xhaka e Rui Patricio

Pinto - in settimana previsto a Milano - è pronto a chiudere i due colpi per centrocampo e porta, ma ha puntato con forza anche il serbo accostato a Inter e Lazio

La Roma piomba su Kostic. L'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte, accostato in maniera importante anche a Inter e Lazio nei giorni scorsi, è l'obiettivo di mercato di Mourinho per il ruolo di esterno offensivo. Secondo 'Sky Sport', infatti, sono stati già avviati i contatti e le cifre si aggirerebbero sui 15 milioni di euro più bonus. Il mercato dei giallorossi potrebbe quindi sbloccarsi a breve, dal momento che il club chiuderà nei prossimi giorni anche i colpi Xhaka e Rui Patricio. Non solo acquisti per Tiago Pinto, che è alle prese anche con i parecchi esuberi da cedere. Anche per questo il gm della Roma tra giovedì e venerdì sarà a Milano per alcuni incontri.