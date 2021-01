Roma, Nzonzi a giugno può tornare: “Non decido io, ma al Rennes sto bene”

Che fine farà Steven Nzonzi? Se lo chiede la Roma, se lo chiede il Rennes e se lo chiede anche lui. Che infatti non è riuscito a chiarire il suo futuro ieri in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lione: “Per ora sono concentrato su questa stagione, su ciò che posso fare per questo club. Poi vedrò cosa succederà, anche se non spetta a me decidere. Qui mi sento molto bene e le cose stanno andando alla grande. Ma già mi ero trovato bene lo scorso anno quindi sto proseguendo su quella linea, è tutto molto positivo”.

Dopo la qualificazione alla Champions League – dalla quale la squadra francese è uscita non riuscendo a centrare neanche la seconda fase di Europa League visto il quarto posto nel girone con Siviglia, Chelsea e Krasnodar – era scattato il rinnovo automatico del prestito di Nzonzi fino a giugno 2021. Tra 5 mesi però il contratto scadrà e senza accordo tornerà a Roma. A quel punto peserà circa 7 milioni e mezzo a bilancio, avendo ancora un anno di contratto. È da questa cifra che Pinto partirà per non realizzare una minusvalenza. Quest’anno al Rennes ha giocato 21 partite su 24 e il suo obiettivo è guadagnarsi la convocazione per gli Europei con la Francia. Anche quelli potrebbero dare una mano a valorizzarlo.