Roma, Gouiri obiettivo di Pinto per l’attacco

La Roma è al lavoro per trovare l’attaccante del futuro. Se Borja Mayoral sembra avviarsi verso la conferma, per Edin Dzeko è difficile immaginare un’altra stagione in giallorosso. Come riporta calciomercato.com, uno degli obiettivi dei giallorossi è Amine Gouiri. Con la maglia del Nizza sta vivendo una stagione di alto profilo. In Ligue 1 ha realizzato dodici gol e messo insieme anche 6 assist. Tiago Pinto ci pensa. La scorsa estate è costato ai francesi 7 milioni e il 15% su rivendita futura, ora il suo prezzo è decisamente superiore. Se il club dei Friedkin deciderà di puntare su un giovane il suo nome sarà di certo in cima alla lista.