Non solo Marin al Psg. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma rischia di perdere anche Mattia Mannini. L'Udinese, infatti, sta intensificando i contatti per assicurarsi quello che a Trigoria considerano il nuovo Florenzi. Il terzino destro classe 2006, capace di adattarsi anche a centrocampo, è in scadenza di contratto con la Roma a giugno e, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare. Mannini ha già esordito in prima squadra sotto la guida di José Mourinho. Tuttavia, i colloqui con il direttore sportivo Ghisolfi e con la dirigenza romanista non hanno ancora portato a un accordo per il rinnovo. In questa stagione, Mannini ha collezionato 11 presenze e 2 gol con la Primavera della Roma. Punto fermo della Nazionale Under 19, di cui è stato anche capitano, ha seguito tutto il percorso delle selezioni giovanili azzurre, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.