Roma, non solo Boga: nel Sassuolo occhi anche su Ferrari

La Roma sonda il terreno con il Sassuolo per Gian Marco Ferrari. In attesa di conoscere il futuro di Chris Smalling, i giallorossi si stanno guardando intorno per preparare un piano B. Come riportato da calciomercato.it, Petrachi avrebbe bussato alla porta degli emiliani per conoscere la situazione dell’ex Sampdoria. L’acquisto si può concludere per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma si può discutere anche il prestito con obbligo di riscatto. La Roma ha già altri discorsi in ballo con il Sassuolo: dalla situazione Defrel (che dovrebbe essere riscattato), a Frattesi, fino all’obiettivo Boga. Su Ferrari da registrare anche l’interesse di Napoli e Everton.