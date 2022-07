Roma, non si sblocca la trattativa per Villar al Monza: si inserisce la Sampdoria

Villar non rientra nei piani di Mourinho da diverso tempo. Dopo il prestito di sei mesi al Getafe il centrocampista spagnolo è tornato a Roma ma non è stato convocato per il ritiro. Sembrava essere conclusala trattativa con il Monza ma i due club non hanno trovato l'accordo sull'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Secondo quanto riprotato dal Secolo XIX la Sampdoria potrebbe approfittare di questa fase di stallo e inserirsi nella corsa per Villar. Il club blucerchiato è da tempo interessato al giocatore spagnolo.