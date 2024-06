Roma, niente di concreto per Larsen. Maxi offerta del Wolverhampton

Strand Larsen è il nome in cima al taccuino di Ghisolfi per l'attacco giallorosso. Il centravanti di proprietà del Celta Vigo è reduce da un'ottima annata da 13 gol nel campionato spagnolo. Su di lui, però, non c'è solo la Roma: secondo quanto riporta Il Tempo, Bologna e Milan si sono mosse più concretamente mentre il Wolverhampton ha già presentato un'offerta ufficiale intorno ai 4o milioni. Il norvegese potrebbe lasciare la Spagna e approdare in Premier League. Per ora non ci sono ancora contatti tra la Roma e il giocatore.