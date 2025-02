Roma, Nelsson è sbarcato a Fiumicino. Ora visite mediche e firma

Victor Nelsson sarà il nuovo difensore centrale per Ranieri e andrà a sostituire Hermoso in rosa. Il danese è sbarcato alle 10 a Fiumicino dopo che la Roma ha scelto di virare su di lui viste le difficoltà per Marmol e l'alta richiesta per Goglichidze. Nelsson, giacchetto lucido e sorridente, svolgerà oggi le visite mediche per essere a disposizione per Milano mercoledì. Arriva in prestito da 1 milione con diritto di riscatto (da 12) e sarà il quinto danese della storia della Roma.