Roma, N’Dicka si avvicina: c’è una bozza di accordo

Battere il Leverkusen per sognare la finale, scippare il Francoforte per proseguire la costruzione della Roma del prossimo anno. C'è la Germania al centro dei pensieri della Roma che stasera si gioca la semifinale di Europa League contro il Bayer. In questi giorni, però, ci si è concentrati anche su Evan N'Dicka come riporta Calciomercato.com. I suoi agenti prima di Roma-Inter erano a Trigoria con tanto di chiacchierata e abbraccio con Mourinho. Il difensore francese, stanco di aspettare il Barcellona, ha dato il mandato di trattare il suo eventuale contratto con la Roma. C'è già una bozza d'accordo per un quadriennale da 2 milioni più bonus a stagione. N'Dicka è a parametro zero e può sostenere le visite mediche con chi vuole proprio come fatto da Aouar. C'è chi parla di un primo controllo in Austria, nella clinica tanto cara ai Friedkin. Ma per ora non arrivano conferme in questo senso. Di certo il centrale classe '99 non ha chiuso la porta alla Roma, anzi. Al momento sembra spalancata ed entro la fine del mese l'affare potrebbe definirsi. N'Dicka dovrebbe prendere il posto di Ibanez per il quale resta l'interesse soprattutto dell'Atletico Madrid. Prezzo fissato a 28-30 milioni.