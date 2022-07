Roma-Napoli, resiste il duello per Solbakken: il norvegese preferisce i giallorossi

Non solo Dybala e gli altri. In orbita Roma continua a restare anche il nome di Ola Solbakken. Nei giorni scorsi la questione sembrava in stand-by, anche a causa dell'inserimento del Napoli. L'attaccante del Bodo/Glimt in questo momento è alle prese con un infortunio alla spalla che, come riporta 'Sky Sport', può rallentare la chiusura dell'operazione. Si tratta comunque di un duello, in cui però la Roma attualmente è in pole: i giallorossi sono avanti rispetto al Napoli nella testa di Solbakken, che quindi preferirebbe Trigoria.