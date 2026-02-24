Roma, movimenti in porta: se parte Svilar, occhi su Tzolakis e Vicario

Mile Svilar è uno dei protagonisti assoluti anche questa stagione. Basti ricordare che la Roma è la migliore difesa dei top 5 campionati europei sia per gol subiti (soltanto 16 in 26 partite) sia per media reti incassate (0.61 a partita). Il suo nome, già da mesi, è entrato nel mirino dei club di Premier League. Come rivelato da Manà Sport, la Roma sta seguendo l'evoluzione del mercato dei portieri per non farsi trovare impreparata in casa di arrivo di un'offerta intorno ai 60/65 milioni di euro per Svilar che risolverebbe gli ultimi problemi legati al fair play finanziario. La società giallorossa sta monitorando Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos e ha effettuato una richiesta di informazioni per Guglielmo Vicario del Tottenham, ma l'estremo difensore degli Spurs sembra essere molto vicino al trasferimento all'Inter sulla base di 25 milioni.