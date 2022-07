Roma, Mourinho vuole il quinto elemento: Bailly in pole, ma lo stipendio pesa

Il Manchester lo valuta poco meno di 15 milioni, cifra che i giallorossi non si sentono di scommettere subito puntando più su un prestito con diritto di riscatto per sperare in un altro Smalling

Francesco Balzani

Qualche buontempone su Wikipedia lo vede già come un giocatore della Roma. Ma il futuro di Eric Bailly è ancora tutto da scrivere. Il recente passato non è glorioso viste le sole 4 presenze in Premier dello scorso anno con lo United. Ai tempi di Mourinho a Manchester l’ivoriano giocava decisamente di più anche perché era costato la bellezza di 34 milioni di sterline. E di quei tempi lo Special One conserva un bel ricordo di questo difensore alto quasi un metro e novanta che aveva stupito tutti col Villarreal e che fa della forza fisica la sua arma in più. Così tra i tanti nomi sul taccuino di Tiago Pinto ora quello di Bailly è cerchiato in rosso. Il Manchester lo valuta poco meno di 15 milioni, cifra che la Roma non si sente di scommettere subito puntando più su un prestito con diritto di riscatto per sperare in un altro Smalling.

Il problema anche in questo caso è l’ingaggio da 4,2 milioni. Col solo prestito (e senza Decreto Crescita) occorrerebbe una mano da parte dello United. Il suo arrivo, senza la partenza di uno tra Ibanez e Kumbulla, spianerebbe la strada alla difesa a 3 anche per la prossima stagione visto che difficilmente Bailly verrebbe a Roma a fare il quinto centrale di una difesa a 4. Diverso il discorso se dovesse partire Ibanez che ha mercato sia in Liga sia in Premier. A quel punto, però, si riaprirebbero le strade che portano verso Senesi e N’Dicka. Titolari sicuri, e non scommesse. Il nome di Bailly non è l’unico su una lista di giocatori su cui azzardare. Pochi giorni fa è uscito fuori il nome di Zagadou, svincolato. Ma ci sono enormi perplessità sulle sue condizioni fisiche. Scartato, invece, Natan per le alte richieste del Bragantino.