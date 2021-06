Roma, Mourinho e Pinto guardano in casa Benfica: piacciono Weigl e Vlachodimos

I giallorossi sarebbero interessati ai due giocatori dei lusitani: il tedesco costa 30 milioni, il portiere greco 15

Mourinho e Tiago Pinto guardano in casa Benfica. I ruoli più impellenti da rinforzare per la Roma sono la porta e il centrocampo: non a caso Rui Patricio e Xhaka rappresentano ad ora due dei nomi più caldi sul mercato giallorosso. Secondo 'Correio da Manha', però, lo Special One avrebbe inserito nella sua lista dei desideri anche Julian Weigl e Odysseas Vlachodimos. Secondo il sito del quotidiano portoghese, il Benfica ha bisogno di incassare e si affiderà soprattutto alle cessioni di questi due giocatori. Che Pinto conosce molto bene, avendoli avuti proprio al 'Dal Luz'. Per il centrocampista tedesco che piace a tanti club in Europa (vedi Chelsea), ci vogliono però almeno 30 milioni di euro. Per Vlachodimos, invece, portiere greco classe '94 già accostato un paio di anni fa ai giallorossi, la richiesta è di circa 15 milioni. Totale: 45 milioni. Le 'aquile' di Lisbona sperano che l'interesse della Roma, soprattutto in relazione a Weigl, possa scatenare un'asta di mercato che porti ossigeno alle proprie casse.